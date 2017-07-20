Фурсенко: в этом году в Санкт-Петербург возвращается футбольная столица России

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал тот факт, что посещаемость Кубка конфедераций–2017 в России была выше, чем в ЮАР в 2009 году, но хуже, чем в Бразилии в 2013-м, а также поделился мнением о том, что арена «Санкт-Петербург» стала самой посещаемой во время Кубка конфедераций.
«В России любят футбол. Это показывают все исследования в области спорта последних лет. Но людям надо дать возможность смотреть его в нормальных условиях. Нужно создать яркий, зрелищный, содержательный продукт, и он сразу станет интересен аудитории. Кубок конфедераций проходил на новых современных аренах, и этот факт несомненно тоже повлиял на интерес со стороны публики.
Что касается посещаемости арены «Санкт-Петербург», в этом ничего удивительного нет. В этом году в Санкт-Петербург возвращается футбольная столица России. Здесь очень любят футбол, и здесь играет самый популярный клуб в стране – «Зенит». Насколько я знаю, на матчах Кубка конфедераций нашу новую арену посетило в обшей сложности рекордные 198 тысяч 830 человек. Это рекорд посещаемости международных матчей на стадионах нашей страны. У нас теперь по всем параметрам самая технологичная и самая инновационная арена в России и единственный всепогодный стадион, у которого есть выдвижное поле с подогревом. Мы вместе с болельщиками работаем над тем, чтобы посещение стадиона на Крестовском стало образом жизни горожан и гостей Санкт-Петербурга. А наш любимый «Зенит» ответит болельщикам искромётным, зрелищным футболом", — цитирует Фурсенко «Матч ТВ».