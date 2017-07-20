Мората: рад возможности работать с Конте, он один из лучших тренеров в мире

Нападающий Альваро Мората, переход которого из «Реала» в «Челси» должен быть оформлен в ближайшее время, рассказал, что счастлив поработать под руководством главного тренера лондонцев Антонио Конте.
«Челси» — это лучший клуб, Антонио Конте – один из лучших тренеров в мире, я очень рад, что смогу с ним поработать. Премьер-лига — одна из лучших лиг в мире, я счастлив, что буду здесь играть. Я разговаривал с Аспиликуэтой, он рассказал, что в «Челси» всё хорошо.
Насколько «МЮ» был близок к моей покупке? Я не знаю, главное, что я в «Челси», наконец-то я здесь», — цитирует Морату Sky Sports.
Мората, который близок к переходу в «Челси», эмоционально попрощался с «Реалом»