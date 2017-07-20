«Реал» официально представил Себальоса в качестве своего игрока

Мадридский «Реал» официально представил полузащитника молодёжной сборной Испании Даниеля Себальоса в качестве своего игрока. Себальос подчеркнул, что испытывает большой энтузиазм.
«Мне хотелось бы выразить благодарность президенту „Реала“ Флорентино Пересу за доверие. У меня не было никакой возможность дать отрицательный ответ „Реалу“, поскольку я с детства мечтал играть за этот клуб. Я пришёл, чтобы выкладываться за эту футболку до конца и сделать историю клуба ещё более великой», — приводит слова Себальоса официальный сайт «Королевского клуба».
Президент «сливочных» Флорентино Перес в свою очередь сказал¨«Твоё желание защищать цвета нашего клуба наполняет нас гордостью. Оно сыграло определяющую роль в твоём переходе в „Реал“.
Себальос защищал цвета «Бетиса». Ранее сообщалось, что он подпишет с «Реалом» шестилетний контракт.