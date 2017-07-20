«Зенит» договорился о переходе 21-летнего аргентинца примерно за € 10 млн

Полузащитник аргентинского «Тальереса» Эмануэль Рейносо близок к переходу в «Зенит», утверждает Tuttosport. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер питерцев Роберто Манчини.
Согласно информации источника, «Зенит» достиг с «Тальересом» принципиальной договорённости о покупке игрока. Сумма трансфера составит примерно € 10 млн. Ожидается, что в ближайшее время Эмануэль Рейносо подпишет контракт, рассчитанный на пять лет.
На протяжении карьеры аргентинский хавбек принял участие в 29 матчах за «Тальерес», забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.