«Милан» объявил о подписании контракта с Бонуччи до 2022 года

Защитник Леонардо Бонуччи, права на которого до недавнего времени принадлежали «Ювентусу», представлен в качестве игрока «Милана». 30-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба россонери.
«Бонуччи – это футболист с международным опытом. Он и Серхио Рамос являются сильнейшими центральными защитниками в мире. Для тренера это воплощение мечты», — сказал главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла.
Леонардо Бонуччи до перехода в «Милан» на протяжении семи лет играл за «Ювентус».
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