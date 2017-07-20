«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Марселя» Роланду

Португальский защитник Роланду, права на которого принадлежат «Марселю», попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает Tuttomercatoweb. Главный тренер российского клуба Роберто Манчини хочет укрепить оборону и присматривается к 31-летнему футболисту.
Роланду с 2015 года играет за «Марсель», куда за € 1,5 млн перебрался из «Порту». Его контракт с «провансальцами» действует до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, португалец по-прежнему оценивается в € 1,5 млн.
В прошлом сезоне французской Лиги 1 Роланду Жорже Пиреш да Фонсека принял участие в 30 матчах и забил 4 гола.
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Новый сезон стартовал, и хотя трансферное окно будет открыто ещё полтора месяца, можно подвести его первые итоги для «большой тройки» РФПЛ.