Тошич на матче ЦСКА — «Локомотив» попрощается с «армейскими» болельщиками

Полузащитник Зоран Тошич, который расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон, посетит матч 2-го тура Премьер-Лиги, в котором «армейцы» на своём поле сыграют против «Локомотива». Встреча состоится 21 июля на «ВЭБ-Арене».
«Завтра Зоран Тошич приедет на матч ЦСКА — «Локомотив» попрощаться с «армейскими» болельщиками. Приходите, проводим Зорана достойно!" — говорится в официальном «твиттере» красно-синих.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед». Хавбек провёл в составе москвичей 234 матча и забил 46 голов. Он трижды выиграл с ЦСКА Премьер-Лигу, дважды Кубок России и один раз Суперкубок страны.
Тошич расторг контракт с ЦСКА