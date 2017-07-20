Агент: интерес к Давыдову есть, хочется, чтобы Денис имел игровую практику

Иван Бакулин, агент нападающего «Спартака» Дениса Давыдова, прокомментировал информацию издания АБН, что столичный клуб может отдать форварда в аренду. В текущем сезоне 22-летний игрок на поле в официальных матчах не выходил.
По информации источника, игроком интересуются клубы из нижней части турнирной таблицы чемпионата России.
«Форвард хочет получать практику, и руководство может отдать Давыдова в аренду. Но всё зависит от решения Массимо Карреры, которому нужна длинная скамейка запасных перед Лигой чемпионов», — отметил ранее источник.
«Я не знаю о планах «Спартака» касательно Дениса Давыдова и желании отдать его в аренду. Интерес к нему есть. Мне хочется, чтобы Денис имел игровую практику, а не сидел на скамейке запасных. Того же хочет и он», — сказал Бакулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.