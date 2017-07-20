КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей за расистские кричалки болельщиков

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании по итогам Суперкубка России «Спартак» — «Локомотив» (2:1).
«На заседании комитета присутствовал офицер по борьбе с проявлением расизма в российском футболе Алексей Смертин. В начале матча звучали оскорбительное выражения со стороны болельщиков „Спартака“, которые попадают под нормы оскорбления по расовым принадлежностям и цвету кожи. Мы приняли решение оштрафовать „Спартак“ на 250 тыс. рублей. Также мы предупредили „Спартак“, что к клубу могут быть применены более строгие санкции», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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