Цаллагов и Джорджевич могут перейти в тульский «Арсенал»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил о возможном переходе футболистов «Зенита» Ибрагима Цаллагова и Луки Джорджевича в стан тульской команды.
«Ряд футболистов могут пополнить состав «Арсенала» в том числе и эти два игрока. Конкретику можно ожидать до выходных», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В прошлом сезоне Джорджевич провёл в Премьер-Лиге за «Зенит» 10 матчей, забил один мяч и сделал одну передачу. Цаллагов сыграл 25 встреч, в которых отметился двумя голевыми пасами.
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