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КДК оштрафовал «Спартак» на 50 тыс. рублей за оскорбительный баннер

20 июля 2017, четверг. 16:43. Футбол

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании по итогам матча 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2).

«По матчу «Динамо» — «Спартак»: болельщики «Спартака» использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 110 тыс. рублей. Также болельщики скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. За баннер, содержащий оскорбительную лексику, который публично продемонстрировали болельщики «Спартака», клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

КДК оштрафовал «Спартак» на 50 тыс. рублей за оскорбительный баннер

КДК оштрафовал «Спартак» на 50 тыс. рублей за оскорбительный баннер

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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