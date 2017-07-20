Панченко: схему под «Спартак» не меняли, играли, как в ФНЛ

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал, как проходила подготовка к прошедшему дерби со «Спартаком». Встреча 1-го тура РФПЛ в Химках завершилась ничьей — 2:2.
«Никаких секретов: тактическую схему под «Спартак» не меняли, играли, как в ФНЛ. Главное было действовать с высокой концентрацией. В перерыве не было никаких криков, нервов. Звучали слова: «Не бросайте игру, ещё 45 минут, всё можно исправить». Спокойствие тренера передалось игрокам, чувствовали, что можно отыграться. Калитвинцев сказал, что надо добавить в скорости и реализовывать моменты. Свой ход он сделал, когда выпустил Ташаева и Вандерсона — в итоге оба соорудили гол.
Для меня было важно забить «Спартаку», настраивался на это. До того забивал только «Спартаку-2» в ФНЛ. Мог забить за ЦСКА — перед глазами тот момент, когда мы громили их на «Открытии». Надо было просто ударить в угол, наверняка залетел бы, но я пробил на силу и попал в крестовину. Переживал, конечно, но недолго — от моего промаха ничего не зависело, команда крупно выигрывала.
Сейчас получилось забить «Спартаку». У меня есть огромное желание забивать в каждом матче. Работаю над этим компонентом, оттачиваю удары на тренировках. Мы много времени посвящаем этому элементу. 15 голов за сезон, как уже было сказано, это хороший результат для нападающего. Мне есть к чему стремиться. В раздевалке после матча все порадовались, заходили руководители клуба, благодарили. Ну и, конечно, звучал наш общий с болельщиками заряд — как после игры, когда мы подходим к трибунам и кричим: «Одна жизнь, одна команда». Так пошло с ФНЛ, и так, я надеюсь, продолжится в РФПЛ", — сказал Панченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полностью интервью с Кириллом Панченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.