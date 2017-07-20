Полузащитник тульского «Арсенала» Стеклов перешёл в «Енисей»

Полузащитник Вадим Стеклов перешёл из тульского «Арсенала» в «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба. Детали сделки не разглашаются.
32-летний Стеклов выступал за «Арсенал» с 2015 года. В минувшем сезоне он провёл 19 матчей за «канониров» в российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями. В начале июля «Арсенал» выставил Стеклова и ещё двух футболистов на трансфер.
«Енисей», выступающий в ФНЛ, в матче 1-го тура на выезде уступил «Динамо СПб» (1:2), а во встрече 2-го тура обыграл на своём поле «Тюмень» (3:1). Следующим соперником команды Дмитрия Аленичева станет «Сибирь» (22 июля).