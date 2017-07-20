Назначен арбитр на матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Манчестер Юнайтед»

Итальянец Джанлука Рокки назначен главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА, который пройдёт 8 августа на стадионе «Филипп II Македонский» в Скопье, сообщает официальный сайт УЕФА. За трофей поспорят «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Работать в одной бригаде с 43-летним Рокки будут его соотечественники — лайнсмены Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини, дополнительные помощники рефери Давиде Масса и Массимилиано Иррати, а также резервный арбитр Риккардо Ди Фьоре. Француз Клеман Тюрпен будет исполнять роль четвёртого арбитра.
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