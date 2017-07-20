КДК оштрафовал курский «Авангард» за скандирование зрителями нацистских реплик

В четверг, 20 июля, в доме футбола состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.
По итогам второго тура первенства Футбольной национальной лиги КДК РФС оштрафовал курский «Авангард» на 50 тыс. рублей за скандирование зрителями нацистских реплик.
Клуб также предупреждён, что в случае повторения подобного нарушения к нему будут применены более строгие санкции, сообщается на официальном сайте РФС.
«Авангард» 15 июля принимал «Тамбов» и добился победы со счётом 2:1.
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