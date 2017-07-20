Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

КДК оштрафовал курский «Авангард» за скандирование зрителями нацистских реплик

20 июля 2017, четверг. 17:38. Футбол

В четверг, 20 июля, в доме футбола состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

По итогам второго тура первенства Футбольной национальной лиги КДК РФС оштрафовал курский «Авангард» на 50 тыс. рублей за скандирование зрителями нацистских реплик.

Клуб также предупреждён, что в случае повторения подобного нарушения к нему будут применены более строгие санкции, сообщается на официальном сайте РФС.

«Авангард» 15 июля принимал «Тамбов» и добился победы со счётом 2:1.

Смертин: на матчи РФПЛ повышенной опасности будем направлять двух наблюдателей
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Авангард Курск Болельщики — Футбол КДК
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
19:02 Тренер женской сборной России Фомина: мы просто обязаны выиграть у шведок
19:00 Пономарёв: судейство – наш бич, но с Карасёвым ЦСКА – «Локо» пройдёт нормально
18:58 Черномырдина: на женском чемпионате Европы меня удивляет поддержка зрителей
18:58 Рукас: уверен, что «Зенит» — это большой шаг в моей карьере
18:57 Гончаренко: ЦСКА не прогадал, выбрав Австрию для двух предсезонных сборов
18:46 «Динамо» осудило проявление расизма после штрафа по итогам матча со «Спартаком»
18:43 Орлов: Безбородов не испортил праздник «Спартаку», но «Локомотив»-то при чём?
18:36 «Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контракта
18:31 «Рубин» сообщил «Лацио», что не намерен продавать Азмуна в течение этого сезона
18:21 «Монако» может пожаловаться на клубы, контактировавшие с Мбаппе
18:14 Рукас подписал с «Зенитом» контракт на четыре года
18:12 Рахимов: Рыбусь будет очень полезен для «Локомотива», это качественный игрок
18:11 Правительство Ростовской области приобрело права на трансляцию матчей «Ростова»
17:56 Мак снимком из аэропорта опроверг информацию о возможном трансфере в «Локомотив»
17:55 Болельщики смогут обнять Руни за £ 500 в рамках благотворительной акции
17:49 Андрей Иван: буду стремиться вместе с «Краснодаром» выиграть чемпионат России
17:38 КДК оштрафовал курский «Авангард» за скандирование зрителями нацистских реплик
17:37 «Ювентус» готов заплатить «Валенсии» € 45 млн за Канселу и Гарая
17:35 Назначен арбитр на матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Манчестер Юнайтед»
17:32 В Джибути расформировали национальную команду из-за плохих результатов
17:30 Алаев: РФС намерен приложить все усилия для полного искоренения дискриминации
17:29 Начала работу система мониторинга случаев дискриминации при РФС
17:17 Полузащитник тульского «Арсенала» Стеклов перешёл в «Енисей»
17:15 Панченко: бригада Карасёва в дерби сработала хорошо, нам давали играть
17:11 «Рома» объявила о переходе Дефреля из «Сассуоло»
17:05 Смертин: на матчи РФПЛ повышенной опасности будем направлять двух наблюдателей
16:56 «Динамо» оштрафовано на 250 тыс. рублей за расистские скандирования болельщиков
16:45 Панченко: схему под «Спартак» не меняли, играли, как в ФНЛ
16:44 КДК оштрафовал «Динамо» на 25 тыс. рублей за баннер «Привет хрюшки..»
16:43 КДК оштрафовал «Спартак» на 50 тыс. рублей за оскорбительный баннер
16:41 Цаллагов и Джорджевич могут перейти в тульский «Арсенал»
16:38 КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» по итогам матча за Суперкубок
16:37 КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей за расистские кричалки болельщиков
16:30 Панченко: Зобнин качественный игрок, желаю ему здоровья, главное — не сломаться
16:24 КДК оштрафовал «Ахмат» за использование громкоговорителя для поддержки команды
16:09 Агент: интерес к Давыдову есть, хочется, чтобы Денис имел игровую практику
16:08 «Краснодар» договорился с «Младой Болеслав» о переходе Комличенко
16:01 Защитник «Нефтчи» Наваловский бесплатно перейдёт в «СКА-Хабаровск»
15:46 Смолов входит в шорт-лист «Депортиво»
15:44 Тошич на матче ЦСКА — «Локомотив» попрощается с «армейскими» болельщиками
15:30 Экс-игрок «Анжи» Обертан может продолжить карьеру в «Левски»
15:26 «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Марселя» Роланду
15:16 «Зенит» заработал на трансфере Йовановича в «Бордо» € 3,25 млн
15:14 «Милан» объявил о подписании контракта с Бонуччи до 2022 года
15:10 «Зенит» договорился о переходе 21-летнего аргентинца примерно за € 10 млн
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто из призёров прошлого сезона РФПЛ произвёл на вас наилучшее впечатление на старте нового чемпионата?
Архив →
© championat.com, 2000–2017