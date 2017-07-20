Болельщики смогут обнять Руни за £ 500 в рамках благотворительной акции

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни примет участие в мероприятии, в рамках которого все желающие смогут обнять бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» за £ 500 (€ 558), сообщает ESPN FC. Также с Руни можно будет сделать селфи и пожать ему руку. Полученные от данной акции деньги будут направлены на благотворительность.
«Это шанс пожать руку или обнять истинную английскую легенду и лучшего игрока своего поколения, а также принести пользу нашей благотворительной акции», — заявил представитель агентства A1 Sporting Speakers, которое организует данное мероприятие в сентябре.