Полузащитник Роберт Мак, перешедший на правах аренды из «Зенита» в ПАОК, опубликовал в Instagram Stories фотографию из аэропорта с надписью «Bla bla bla». Судя по снимку, словацкий футболист приземлился в Салониках. Как отмечает издание Sport-FM, так Мак отреагировал на появившуюся в некоторых СМИ новость о том, что его трансфер в ПАОК не до конца оформлен и он может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Мак снимком из аэропорта опроверг информацию о возможном трансфере в «Локомотив»
Ранее сообщалось, что «Локомотив» был готов арендовать у «Зенита» 26-летнего футболиста, взяв на себя его зарплату — € 1,3 млн, но сам Мак захотел вернуться в ПАОК, цвета которого он защищал до перехода в «Зенит», а владелец греческого клуба Иван Саввиди сумел убедить питерцев не отдавать Мака в московский клуб, договорившись об аренде Роберта в свою команду, при которой ПАОК берёт на себя половину зарплаты игрока.