Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Правительство Ростовской области приобрело права на трансляцию матчей «Ростова»

20 июля 2017, четверг. 18:11. Футбол

Правительство Ростовской области выкупило у телеканала «Матч ТВ» права на показ матчей «Ростова». Теперь игры команды будут транслироваться на телеканале «Дон 24». Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, это решение было принято после того, как он прочитал статью в одной из ростовских газет, в которой автор критиковал власти за то, что они создают все комфортные условия исключительно для футболистов: «Почему так много делается для 22 человек, которые будут бегать по полю?»

«Я поинтересовался, сколько людей зарегистрировано на сайте клуба и подписано на его социальные сети. 125 тыс. подписок! Все они практически регулярно смотрят матчи команды. Умножаем это число на 10 и получим количество тех, кто любит футбол. Может, они не каждый день ходят на стадион, но, если есть возможность посмотреть матч по телевизору, они обязательно это сделают», — сказал губернатор, слова которого приводит «Ростов Лайф».

«Уфа» выкупила права на свои матчи в РФПЛ и передала их местному телеканалу
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Ростов Матч ТВ Телетрансляции
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
19:02 Тренер женской сборной России Фомина: мы просто обязаны выиграть у шведок
19:00 Пономарёв: судейство – наш бич, но с Карасёвым ЦСКА – «Локо» пройдёт нормально
18:58 Черномырдина: на женском чемпионате Европы меня удивляет поддержка зрителей
18:58 Рукас: уверен, что «Зенит» — это большой шаг в моей карьере
18:57 Гончаренко: ЦСКА не прогадал, выбрав Австрию для двух предсезонных сборов
18:46 «Динамо» осудило проявление расизма после штрафа по итогам матча со «Спартаком»
18:43 Орлов: Безбородов не испортил праздник «Спартаку», но «Локомотив»-то при чём?
18:36 «Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контракта
18:31 «Рубин» сообщил «Лацио», что не намерен продавать Азмуна в течение этого сезона
18:21 «Монако» может пожаловаться на клубы, контактировавшие с Мбаппе
18:14 Рукас подписал с «Зенитом» контракт на четыре года
18:12 Рахимов: Рыбусь будет очень полезен для «Локомотива», это качественный игрок
18:11 Правительство Ростовской области приобрело права на трансляцию матчей «Ростова»
17:56 Мак снимком из аэропорта опроверг информацию о возможном трансфере в «Локомотив»
17:55 Болельщики смогут обнять Руни за £ 500 в рамках благотворительной акции
17:49 Андрей Иван: буду стремиться вместе с «Краснодаром» выиграть чемпионат России
17:38 КДК оштрафовал курский «Авангард» за скандирование зрителями нацистских реплик
17:37 «Ювентус» готов заплатить «Валенсии» € 45 млн за Канселу и Гарая
17:35 Назначен арбитр на матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Манчестер Юнайтед»
17:32 В Джибути расформировали национальную команду из-за плохих результатов
17:30 Алаев: РФС намерен приложить все усилия для полного искоренения дискриминации
17:29 Начала работу система мониторинга случаев дискриминации при РФС
17:17 Полузащитник тульского «Арсенала» Стеклов перешёл в «Енисей»
17:15 Панченко: бригада Карасёва в дерби сработала хорошо, нам давали играть
17:11 «Рома» объявила о переходе Дефреля из «Сассуоло»
17:05 Смертин: на матчи РФПЛ повышенной опасности будем направлять двух наблюдателей
16:56 «Динамо» оштрафовано на 250 тыс. рублей за расистские скандирования болельщиков
16:45 Панченко: схему под «Спартак» не меняли, играли, как в ФНЛ
16:44 КДК оштрафовал «Динамо» на 25 тыс. рублей за баннер «Привет хрюшки..»
16:43 КДК оштрафовал «Спартак» на 50 тыс. рублей за оскорбительный баннер
16:41 Цаллагов и Джорджевич могут перейти в тульский «Арсенал»
16:38 КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» по итогам матча за Суперкубок
16:37 КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей за расистские кричалки болельщиков
16:30 Панченко: Зобнин качественный игрок, желаю ему здоровья, главное — не сломаться
16:24 КДК оштрафовал «Ахмат» за использование громкоговорителя для поддержки команды
16:09 Агент: интерес к Давыдову есть, хочется, чтобы Денис имел игровую практику
16:08 «Краснодар» договорился с «Младой Болеслав» о переходе Комличенко
16:01 Защитник «Нефтчи» Наваловский бесплатно перейдёт в «СКА-Хабаровск»
15:46 Смолов входит в шорт-лист «Депортиво»
15:44 Тошич на матче ЦСКА — «Локомотив» попрощается с «армейскими» болельщиками
15:30 Экс-игрок «Анжи» Обертан может продолжить карьеру в «Левски»
15:26 «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Марселя» Роланду
15:16 «Зенит» заработал на трансфере Йовановича в «Бордо» € 3,25 млн
15:14 «Милан» объявил о подписании контракта с Бонуччи до 2022 года
15:10 «Зенит» договорился о переходе 21-летнего аргентинца примерно за € 10 млн
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто из призёров прошлого сезона РФПЛ произвёл на вас наилучшее впечатление на старте нового чемпионата?
Архив →
© championat.com, 2000–2017