Правительство Ростовской области приобрело права на трансляцию матчей «Ростова»

Правительство Ростовской области выкупило у телеканала «Матч ТВ» права на показ матчей «Ростова». Теперь игры команды будут транслироваться на телеканале «Дон 24». Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, это решение было принято после того, как он прочитал статью в одной из ростовских газет, в которой автор критиковал власти за то, что они создают все комфортные условия исключительно для футболистов: «Почему так много делается для 22 человек, которые будут бегать по полю?»
«Я поинтересовался, сколько людей зарегистрировано на сайте клуба и подписано на его социальные сети. 125 тыс. подписок! Все они практически регулярно смотрят матчи команды. Умножаем это число на 10 и получим количество тех, кто любит футбол. Может, они не каждый день ходят на стадион, но, если есть возможность посмотреть матч по телевизору, они обязательно это сделают», — сказал губернатор, слова которого приводит «Ростов Лайф».