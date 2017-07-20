«Зенит» подтвердил информацию о переходе в клуб из португальской «Лейрии» защитника Томаса Рукаса. Контракт с 20-летним футболистом, который имеет российское и литовское гражданства, рассчитан на четыре года.
Рукас занимался в детских футбольных школах Санкт-Петербурга, однако в составе «Зенита» не выступал. В активе защитника матчи за молодёжные команды «Сибири» и «Локомотива». В 2015 году он перешёл в «Лейрию», после чего на правах аренды успел поиграть за вторые команды «Хетафе» и лиссабонского «Спортинга».
Рукас подписал с «Зенитом» контракт на четыре года
Фото: официальный сайт «Зенита»
«Лейрия» сообщила о переходе российского защитника Рукаса в «Зенит»