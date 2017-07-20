«Монако» может пожаловаться на клубы, контактировавшие с Мбаппе

«Монако» на своём официальном сайте выступил с заявлением относительно нападающего Килиана Мбаппе.
Монегаски сообщили, что европейские клубы контактировали с 18-летним форвардом и его окружением без разрешения «Монако».
«Монако» с сожалением отмечает, что «значимые» европейские клубы контактировали с Килианом Мбаппе и его окружением без разрешения клуба.
«Монако» хочет напомнить этим клубам, что подобные действия нарушают статью 211 административного регламента французской футбольной лиги (LFP) и статью 18.3 регламента по статусу и трансферам игроков ФИФА.
Чтобы положить конец неприемлемой ситуации, «Монако» рассмотрит возможность обращения в LFP и ФИФА, чтобы применить дисциплинарные меры против клубов-нарушителей", — говорится в заявлении.
По данным глава новостного отдела Sky Sports Брайана Суонсона, «Монако» может пожаловаться на поведение «Манчестер Сити» и «ПСЖ».