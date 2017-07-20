«Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контракта

Переговоры руководства «Спартака» с капитаном команды Денисом Глушаковым о новом контракте зашли в тупик, утверждает «Советский спорт».
По данным издания, в данный момент клуб и игрок не могут прийти к общему знаменателю относительно сроков продления и условий нового трудового соглашения. Нынешний контракт Глушакова с москвичами истекает 30 июня 2019 года.
30-летний хавбек перешёл в «Спартак» из «Локомотива» в июле 2013 года и провёл за красно-белых 117 матчей, в которых забил 15 голов. Вместе со «Спартаком» Глушаков стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
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