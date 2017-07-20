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Рукас: уверен, что «Зенит» — это большой шаг в моей карьере

20 июля 2017, четверг. 18:58. Футбол

20-летний защитник Томас Рукас прокомментировал свой переход из португальской «Лейрии» в «Зенит».

«Очень рад этому переходу, поскольку я сам из Петербурга, делал свои первые шаги в академии. Спустя четыре года можно смело сказать, что вернулся домой. Как возник вариант с „Зенитом“? Был в отпуске, отдыхал. Буквально месяц назад агент сказал, что есть возможность попробовать себя в Петербурге. Согласился сразу, потому что понимал, что это за клуб. Уверен, что «Зенит» — это большой шаг в моей карьере.

Цель на ближайшее время? В первую очередь закрепиться в «Зените-2», доказать, что не зря мне дали шанс. Хочу оправдать доверие всех: тренеров, агента, родителей. Следующая задача будет максимальной — попасть в главную команду и завоёвывать как можно больше трофеев, одержать как можно больше побед.

Уровень футбола в „Зените-2“ очень хороший. И коллектив отличный, приняли меня хорошо. Со многими ребятами я уже был знаком. Например с Артёмом Вяткиным — с ним я играл в «Локомотиве». Всё дружелюбно, мне всё нравится, эмоции самые положительные.

Главное отличие в тренировочном процессе в «Зените-2» от того, что было в Португалии? Футбол везде футбол, в принципе. Конечно, здесь немного другие требования. Там ценится в защитнике надёжность. Здесь тренеры просят не бояться рисковать, делали передачи вперёд, не выбивали просто так мяч. Мне это нравится, комбинационный футбол я люблю гораздо больше", — заявил Рукас в интервью официальному сайту сине-бело-голубых.

Рукас подписал с «Зенитом» контракт на четыре года
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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20 июля 2017, четверг
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