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Тренер женской сборной России Фомина: мы просто обязаны выиграть у шведок

20 июля 2017, четверг. 19:02. Футбол

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина поделилась ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы—2017 с командой Швеции. Игра состоится в пятницу, 21 июля, начало — в 19:00 мск. В первом матче турнира, проходящего в Нидерландах, россиянки обыграли команду Италии (2:1).

«Швеция дисциплинированная и мощная команда, есть атакующие футболисты, которые могут противодействовать любым соперникам. Встречи с Италией тоже были не в нашу пользу, но последний матч показал, что мы умеем играть на положительный результат и исход зависит только от нас самих. Завтра на поле покажем всё. Понимаем, что это будет тяжёлая игра, но наша задача – выход из группы. Мы просто обязаны выиграть.

Все игроки у нас в строю, они готовы. Будут играть те же, кто был в заявке. Кардинальных изменений в составе не будет. Удивил ли кто-то после матча с Италией? Честно скажу, для штаба всё было ожидаемо и без сюрпризов. Те, кто должен был себя проявить, сделали это. Я рада за молодых игроков – за Солодкую, Щербак – но впереди следующие тяжёлые матчи.

Со времени последней встречи со Швецией у нас поменялся состав, мы провели длительные сборы почти в 20 дней. Могу честно сказать, что команда стала другой по духу, эмоциям и даже профессиональному отношению. Не хочу говорить о слабых сторонах шведок, но мы знаем их и за счёт них и будем вскрывать. У них есть сильные игроки, которым нет равных. Мы обращаем на них внимание, но акцентируем внимание не на игроках, а на всей команде.

Возможно, шведский тренер принял правильное решение, отказавшись от тренировки на арене из-за её отдалённости. Мы добирались полтора часа вместо обещанного часа, а тренировка длится всего 40-50 минут", – передаёт слова Фоминой корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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