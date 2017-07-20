Орлов: сборная России в болоте золото взяла, перешли на песок, осталась трава

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе сборной России на чемпионате мира по болотному футболу.
«Россия недавно выиграла чемпионат мира по болотному футболу — это тоже соревнование, и мы не впервые в нём побеждаем. Там надо проявлять силу воли. И ещё одна новость: петербургская „Звезда“ — чемпион России по пляжному футболу среди женских команд. То есть в болоте золото взяли, перешли на песок, осталась только трава», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
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Россияне выиграли чемпионат мира по болотному футболу