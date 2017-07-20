Ригони, на которого претендует «Зенит», намерен перебраться в Европу

Полузащитник «Индепендьенте» Эмильяно Ригони дал понять, что готов сменить клуб. По данным зарубежных СМИ, фаворитом в борьбе за 24-летнего хавбека является «Зенит», который предложил аргентинскому клубу € 9 млн.
«Каждый способен добиться чего-то большого, если к этому стремиться. Главное — верить, и я всегда верил в свои силы. Благодаря вере и старательности передо мной открываются большие возможности. Я выполнил задачи, которые стояли передо мной на клубном уровне в прошлом сезоне, и добился внимания со стороны тренеров сборной Аргентины. Моя новая цель — перебраться в Европу, и я это сделаю, если на то будет воля божья», — сказал Ригони в интервью Cadena 3.
Действующий контракт Ригони с «Индепендьенте» истекает летом 2019 года. В составе команды из города Авельянеда хавбек провёл 45 матчей, забил 13 голов и сделал 7 голевых передач.