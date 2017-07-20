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«Вест Хэм» объявил о договорённости с «Байером» по трансферу Хавьера Эрнандеса

20 июля 2017, четверг. 19:38. Футбол

«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте сообщил о достигнутой договорённости с «Байером» по переходу нападающего сборной Мексики Хавьера Эрнандеса в лондонский клуб. В ближайшие дни 29-летний форвард отправится в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

В среду Sky Sports сообщил, что «Вест Хэм» готов заплатить «Байеру» за Чичарито £ 13 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

За «Байер» нападающий выступает с лета 2015 года. В 76 матчах за немецкий клуб он забил 39 голов.

Источник: Официальный сайт ФК "Вест Хэм" Сообщить об ошибке
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Байер Вест Хэм Юнайтед Хавьер Эрнандес Трансферы
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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