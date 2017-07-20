Муравьёв: надеюсь, тема расизма больше не будет упоминаться в связи с «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв высказался относительно штрафа, наложенного на клуб КДК РФС по итогам матче 1-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2). Бело-голубые из-за поведения своих болельщиков были суммарно оштрафованы на 525 тыс. рублей, из них 250 тыс. — штраф за выкрики расистского содержания (уханье).
«Общий штраф, который наложен на клуб КДК РФС, достаточно большой, но таковы реалии. Мы понимаем всю степень ответственности при проведении матчей российского чемпионата, особенно это касается дерби. Матчи со «Спартаком» всегда проходят с повышенным накалом. Не обошлось без инцидентов и в этот раз. Однако, несмотря на наложенный штраф, хочу отметить, что все службы обеспечения безопасности отработали достаточно квалифицированно. Надо понимать, какая проделана работа по упреждению возможных нарушений. К примеру, пиротехники на трибунах почти не было.
Что же касается расизма, безусловно, клуб осуждает тех, кто допускает такие проявления. Клуб постоянно ведёт разъяснительную работу среди своих болельщиков. Очень надеюсь, что данная тема больше не будет упоминаться в связи с клубом «Динамо», — сказал Муравьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Тяпковым.