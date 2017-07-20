Мутко: люди, оскорбляющие игрока за уход в другой клуб, не должны никуда ходить

Президент РФС и вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко прокомментировал инцидент, который произошёл на трибуне стадиона «Арена Химки» во время матча «Динамо» со «Спартаком» (2:2) в первом туре РФПЛ.
Во время игры болельщики «Динамо» оскорбляли полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, сидевшего в VIP-ложе с супругой Раминой. После оскорблений фанаты перешли к активным действиям, попытавшись затеять драку. Были и попытки физического воздействия на Романа. За 23-летнего спартаковца заступился находившийся рядом болельщик.
«Кто-то уже в ложах VIP прыгает на футболистов сборной России и считает, что он великий человек… Государство – это мы все, все 140 миллионов. И если кто-то считает, что можно позволять себе оскорблять игрока, потому что он сегодня в другом клубе или что-то ещё, эти ребята должны не на футбол ходить, а вообще никуда не ходить», — сказал Мутко.
По словам главы РФС, РФПЛ и клубы должны тщательнее подходить к вопросу организации матчей.
«Вот был пример, как это нужно делать на Кубке конфедераций. Всего один тур состоялся, а уже вопросы мне задаёте. Все, что мы наработали на Кубке конфедераций, сейчас это идёт насмарку.
Надо все вопросы адресовать в РФПЛ. А если они не способны, нам надо расторгнуть договор, забрать полномочия назад, и тогда уже вы будете спрашивать у меня. На самом деле, РФС – большая и крупная организация, которая делегировала РФПЛ свои права по проведению чемпионата России. Конечно, мы ждём, что Премьер-Лига во главе с президентом вместе с клубами займётся нормальной организацией чемпионата России.
Если сегодня мы видим, что первый тур начался, а тут же организация немного не соответствует уровню… Опять безопасность, опять эти файеры, мат, драки, расистские выходки – всё это не то, что мы хотели бы видеть в российском футболе. Это в полномочиях РФПЛ. Мы отдали эти права и ждём, чтобы всё было достойно. Вот был пример, как это нужно на Кубке конфедераций. Ещё раз хочу подчеркнуть, что это в руках у РФПЛ и 16 клубов. Там есть президент, есть директора, отделы по работе с болельщиками. Я хочу, чтобы они все начали работать", — цитирует Мутко «Р-Спорт».