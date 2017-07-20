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Нурмагомедов: желаю футболистам сборной России не бухать и не курить

20 июля 2017, четверг. 21:17. Футбол

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, высказал мнение об отечественном футболе.

«Как отношусь к отечественному футболу? А он есть, да? Болею, конечно, слежу, переживаю за „Анжи“, поскольку это команда из моего города. Когда смотрю российский футбол, хочется, чтобы показывали хорошую игру. Но лучше смотреть английскую, испанскую лигу, если хочешь получать удовольствие.

За игрой футболистов сборной следят сотни миллионов, у нас этот спорт вне конкуренции. Болельщик ты или нет, но, когда включаешь телевизор и там играет сборная России, ты всегда будешь за неё болеть. Этим игрокам я пожелаю, чтобы они от игры до игры не кайфовали, а тренировались. Чтобы не бухали и не курили, поскольку за них болеют сотни миллионов соотечественников", — заявил Нурмагомедов.

Нурмагомедов: для MMA обойти футбол по интересу и накалу невозможно
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи Сборная России — Футбол Хабиб Нурмагомедов
Новости. Футбол
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