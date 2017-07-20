Силлессен: представляю ли я «Барселону» без Неймара? Спросите у него самого

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Неймар может перебраться в «ПСЖ».
«На тренировках Неймар выглядит как всегда, мы обмениваемся шутками. Может быть, сейчас стали немного серьёзнее, ведь начались трудные занятия. Он очень хороший игрок, и я рад, что он играет в одной команде со мной. Представляю ли я „Барселону“ без Неймара? Спросите у него самого», — цитирует Силлессена Mundo Deportivo.
В контракте Неймара прописан пункт, согласно которому игрок сможет покинуть «Барселону», если за него заплатят € 222 млн.
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