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Хиддинк пожелал женской сборной России удачи на чемпионате Европы

20 июля 2017, четверг. 21:37. Футбол

Бывший главный тренер мужской сборной России Гус Хиддинк обратился к болельщикам с просьбой поддержать женскую российскую сборную, которая выступает на чемпионате Европы, а также пожелал подопечным Елены Фоминой удачи.

«Я сижу здесь с Екатериной Федышиной, главой делегации женской сборной России. Работал с ней в 2008 году — она великолепно делает свою работу. Ваш тренер Елена Фомина также великолепно делает свою работу. Ваша команда добилась отличного результата в матче против сборной Италии. Я держу в руках футболку лучшего игрока того матча Елены Морозовой. Но она не сможет ничего сделать одна, без вашей поддержки, в матче против Швеции! В пятницу вы будете сражаться в этом матче, потом сыграете в следующем, продолжите в плей-офф. В итоге вы закончите турнир с хорошим результатом. Я желаю вам успеха и всего наилучшего! Бейтесь за Россию!» — сказал Хиддинк.

Видео обращения Хиддинка можно посмотреть в «твиттере» женской сборной России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Гус Хиддинк Женская сборная России — Футбол
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