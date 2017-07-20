«Динамо-Брест» с Милевским в составе проиграло «Альтаху» и вылетело из ЛЕ

«Динамо-Брест» на своём поле потерпело поражение от «Альтаха» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Бресте на стадионе «ГОСК Брестский» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Голами в составе австрийской команды отметились Муми Нгамалё, Штефан Нуц и Филипп Нетцер. Экс-форвард «Тосно» украинец Артём Милевский, выступающий за белорусов, провёл на поле весь первый тайм и в перерыве был заменён.
В первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, «Динамо-Брест» вылетело из Лиги Европы, а «Альтах» вышел в следующий раунд, где сыграет с «Гентом».
Соперником «Краснодара» в 3-м раунде отбора Лиги Европы стал датский «Люнгбю»