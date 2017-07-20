Канте: с нетерпением жду ЛЧ, до сих пор я смотрел этот турнир по телевизору

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился ожиданиями от грядущего сезона.
«Мы пытаемся улучшить игру, и мы знаем, что в клубе вроде «Челси» хороший сезон означает выигранные титулы. Поэтому мы постараемся выиграть несколько трофеев. Побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Мы выиграем то, что сможем выиграть. Мы будем биться за каждый трофей.
Лига чемпионов? Я с нетерпением жду этого турнира. До сих пор я смотрел его только по телевизору. Я счастлив, что у меня есть этот шанс», — цитирует Канте официальный сайт «Челси».
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