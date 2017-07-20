Румменигге: было бы неплохо, если бы «Баварии» предложили за Саншеша € 48 млн

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ходе переговоров с «Миланом» по поводу перехода полузащитника мюнхенцев Ренату Саншеша и дал понять, что его клуб рассчитывает продать футболиста за € 48 млн.
«Саншеш не получит достаточного количества игрового времени в „Баварии“, так что мы готовы к переговорам об аренде или, возможно, о полноценном трансфере. Я не тренер, но думаю, что Ренату необходимо выступать регулярно. Что касается интереса „Милана“, то в последнее время мы не продвинулись в переговорах. Когда клубу интересен игрок „Баварии“, его руководство должно быть готово расстаться с очень большой суммой. Не похоже, что „Милан“ готов удовлетворить наши запросы. Было бы неплохо, если бы нам предложили за Саншеша € 48 млн», — сказал Румменигге в интервью Tuttomercatoweb.