«Кайрат» с Аршавиным в составе проиграл «Скендербеу» и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы казахстанский «Кайрат», за который выступает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, в гостях уступил со счётом 0:2 албанской команде «Скендербеу».
На 50-й минуте Сабьен Лилай счёт открыл, а на 75-й минуте он был удалён. Несмотря на численное меньшинство, «Скендербеу» забил второй мяч — на 83-й минуте это сделал Себино Плаку. Спустя несколько минут составы уравнялись — у «Кайрата» был удалён Сесар Арсо. 36-летний Аршавин отыграл весь матч.
Первая встреча завершилась вничью 1:1. Таким образом, «Кайрат» завершил выступление в Лиге Европы. В третьем раунде «Скендербеу» встретится с чешской «Младой Болеслав».