Маркиньос: Неймар не говорил мне о трансфере в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос опроверг слухи о том, что нападающий «Барселоны» Неймар сообщил ему о готовности перейти в парижский клуб.
«Я не знаю, предупреждал ли Неймар каких-то игроков „ПСЖ“ о трансфере. Мне он ничего не говорил. Но вам следует обратиться не ко мне, а к руководству. Мне мало что известно по этому поводу. Если Неймар перейдёт в „ПСЖ“, то мы получим потрясающего игрока, который окажет нам очень большую помощь», — приводит слова Маркиньоса Le Parisien.
Партнёр Маркиньоса по команде Тьяго Силва также отметил, что не слышал от Неймара слов о его трансфере в «ПСЖ».
Источник: Неймар сообщил игрокам «ПСЖ», что готов к ним присоединиться