Бывший защитник «Анжи» и «Динамо» Самба подписал контракт с «Астон Виллой»

Защитник Кристофер Самба, известный в России по выступлению за московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи», стал игроком клуба английского Чемпионшипа «Астон Вилла».
Последним клубом 33-летнего Самбы был греческий «Панатинаикос», который он покинул в январе этого года.
Самба в течение некоторого времени тренировался с «Астон Виллой», и в итоге клуб принял решение подписать с ним контракт, срок которого рассчитан на год.
Ранее конголезский защитник в Англии выступал за «Блэкберн Роверс» и «Куинз Парк Рейнджерс».
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Экс-защитник «Динамо» Самба тренируется с «Астон Виллой»