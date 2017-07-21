Игроки сборной Сальвадора во время матча с США укусили Алтидора и Гонсалеса

Защитник сборной Сальвадора Хенри Ромеро во время четвертьфинального матча Золотого кубка Золотой кубок КОНКАКАФ с командой США (0:2) укусил американского нападающего Жози Алтидора, сообщает AP. Кроме того, Ромеро схватил форварда за сосок и крутил его.
«Моя девушка злится на меня. Она злится на Ромеро. Она сказала: «Только я могу кусать тебя, только я могу хватать тебя за соски», — сказал Алтидор после матча.
Кроме того, после игры защитник сборной США Омар Гонсалес сообщил, что его укусил полузащитник команды Сальвадора Дарвин Серен.
Видео укуса Алтидора можно посмотреть в YouTube.
Видео укуса Гонсалеса можно посмотреть в YouTube.