Суд оставил под стражей главу испанской федерации на время следствия

Суд Мадрида постановил оставить под стражей обвиняющегося в коррупции президента Королевской испанской футбольной федерации Анхеля Марию Вильяра на время следствия и судебного процесса, пишет AS. Вильяру, его сыну Горке и ещё одному испанскому футбольному чиновнику отказано в освобождении под залог.
18 июля Вильяр, его сын Горка и ещё два чиновника были арестованы по подозрению в коррупции. Гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе футбольной федерации. Целью обыска являлась проверка данных о нанесении ущерба организации со стороны руководства, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй президентский срок в федерации. Общий ущерб от деятельности чиновников оценивается в € 45 млн.
Вильяр впервые занял пост президента Королевской испанской футбольной федерации в 1988 году, в мае 2016 года был переизбран на второй четырёхлетний срок. Вильяр помимо должности в Испании также занимает пост вице-президента УЕФА и ФИФА.