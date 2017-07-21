Неймар — в шаге от перехода в «ПСЖ», отец игрока может получить более € 40 млн

Нападающий «Барселоны» Неймар находится в одном шаге от перехода в «ПСЖ», утверждает Catalunya Radio со ссылкой на источник во французском клубе.
По сведениям издания, сделка уже оформлена на 95%. Отец футболиста поставил подпись под документом, согласно которому он получит от «ПСЖ» более € 40 млн в случае завершения трансфера. Сумма трансфера должна составить € 222 млн, которые прописаны в договоре игрока, поскольку «Барселона» отказывается вести переговоры о снижении цены и не соглашается на включение в сделку футболистов парижан.
Последнее и решающее слово остаётся за самим Неймаром. Руководители «Барселоны» обсудили с ним его будущее, однако бразилец не стал давать окончательный ответ во время встречи.
Маркиньос: Неймар не говорил мне о трансфере в «ПСЖ»