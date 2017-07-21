Тьяго Алькантара из-за травмы досрочно возвращается из Китая в Германию

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара досрочно возвращается в Германию. Испанец получил чувствительный удар по икроножной мышце и поэтому не сможет принять участие в грядущих тренировках и предсезонных матчах, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
«Вместе с игроком и врачами мы решили, что Тьяго лучше продолжить работать по индивидуальной программе на Зэбенерштрассе», — заявил главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.
26-летний хавбек присоединится к команде после её возвращения из турне по Китаю. Его участие в Кубке Ауди (1 и 2 августа, «Альянц-Арена») не находится под угрозой.
Тьяго Алькантара: критика в адрес Анчелотти – полный вздор, я не могу её понять