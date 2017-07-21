Ари: ЦСКА — раздражитель, очень постараюсь забить гол «армейцам»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от гостевого матча 2-го тура РФПЛ с ЦСКА. Встреча состоится 21 июля, хотя изначально была запланирована на 22 июля.
«Разумеется, у ЦСКА будет преимущество. Нам оставили очень мало времени на восстановление… Даже если всё по закону, всё равно не понимаю, почему нельзя было провести матч в субботу. Ведь ЦСКА играет в еврокубках только во вторник. У „армейцев“ будет больше времени на отдых, чем у нас сейчас. Я не понял решения о переносе. Он вредит «Локомотиву». Но теперь попытаемся восстановиться как можно лучше. И попробуем добиться хорошего результата на выезде.
Когда проигрываешь с таким счётом, как в нашем последнем матче с ЦСКА (0:4. — Прим. „Чемпионата“), всегда хочется взять реванш. Тот матч был просто ужасным. Лично для меня новая встреча — возможность отомстить за тот разгром. Думаю, что все футболисты «Локомотива» будут особенно мотивированы на эту игру. Очень постараюсь забить гол ЦСКА в пятницу.
Антон Миранчук подразумевал принципиальность соперничества с ЦСКА, а не неприязнь. Сильный соперник, команда, которая прекрасно сыграна. У меня нет негатива к ЦСКА. Но эту команду очень непросто обыграть любому сопернику. И это раздражитель», — сказал Ари в интервью «Советскому спорту».