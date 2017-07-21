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Доннарумма: стараюсь учиться у Нойера и подражать ему

21 июля 2017, пятница. 03:09. Футбол

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, на кого из коллег по амплуа пытается равняться.

«Моим кумиром в детстве был Джанлуиджи Буффон. Сейчас мы с ним встречаемся в сборной, и он всегда мне помогает. Ещё одним примером для меня является Мануэль Нойер. Я стараюсь подражать его игре и учиться у него.

Что я думаю по поводу усиления «Милана»? Много новых игроков уже прибыли в команду, и те, кто уже здесь, помогают им адаптироваться», — сказал 18-летний голкипер в интервью клубному каналу «Милана».

Доннарумма: у меня никогда не было намерения предать фанатов «Милана»
Источник: Официальный сайт ФК "Милан" Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария ФК Милан Ювентус Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Доннарумма Мануэль Нойер
Новости. Футбол
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