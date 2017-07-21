Вьери: «Интеру» нужно перестать покупать средних игроков

Бывший нападающий «Интера» и «Милана» Кристиан Вьери прокомментировал поведение миланских клубов на трансферном рынке.
«Интеру» нужны чемпионы, а клуб покупает средних игроков. Новый нападающий для «Милана»? Калинич лучше выглядит при ведении мяча, но я бы предпочёл Белотти. Он выглядит более голодным до побед. Ему нужно продолжать работать в том же духе. Мне он напоминает легендарного форварда «Торино» Паоло Пуличи.
Советую ему быстрее переходить в большой клуб. Ему нужно сделать качественный рывок", — сказал Вьери в эфире Sky Sport Italia.