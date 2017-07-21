Моуринью: сейчас шальные деньги платят даже за средних футболистов

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал покупку «Манчестер Сити» защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера за £ 50 млн.
«На самом деле, я не удивлён. Дело в большой экономической силе клуба, которая позволяет сказать: „Ты платишь, сколько я хочу, или ничего не получишь“. Я могу представить, что „Манчестер Сити“ заплатил бы £ 25 млн. Это я могу представить.
Но я уверен, что, когда представители клуба постучали в двери „Тоттенхэма“, им сказали: „Есть цена. Если она вас не устраивает, то сделки не будет“. Есть два варианта — заплатить или отказаться. Такова специфика трансферного рынка.
Я привык платить или наблюдать за тем, как большие деньги платят за выдающихся игроков. Но сейчас такие же суммы платятся за просто хороших футболистов. Есть разница между выдающимися и хорошими игроками, но доходит до того, что шальные деньги платят даже за средних исполнителей», — цитирует португальца Football365.