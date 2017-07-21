Голы Лукаку и Рэшфорда принесли «МЮ» победу над «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче, который состоялся в американском городе Хьюстон, со счётом 2:0 выиграл у «Манчестер Сити».
На 37-й минуте новичок «красных дьяволов» Ромелу Лукаку вывел свою команду вперёд, а Маркус Рашфорд вскоре удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед», установив, как оказалось, итоговый результат.
Для Лукаку, перешедшего из «Эвертона», это второй гол в новом клубе. Ранее бельгийский футболист поучаствовал в победе над «Лос-Анджелес Гэлакси» (5:2). Рашфорд в том матче оформил дубль.