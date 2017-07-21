Провинившиеся игроки «Шальке-04» будут работать в фаншопах

Руководство «Шальке-04» установило новый вид штрафов для своих футболистов, сообщает BIld.
Теперь провинившиеся игроки гельзенкирхенского клуба будут не только платить деньги, но и работать в свободные дни в фаншопах.
«У нас действует и система штрафов свободных дней. Может случиться так, что вместо денежного штрафа футболист будет работать в фаншопе. А денежными штрафами ты вряд ли сможешь доставить проблемы игрокам», — пояснил спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель.
В минувшем сезоне «Шальке-04» в чемпионате Германии занял 10-е место.
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