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Провинившиеся игроки «Шальке-04» будут работать в фаншопах

21 июля 2017, пятница. 08:10. Футбол

Руководство «Шальке-04» установило новый вид штрафов для своих футболистов, сообщает BIld.

Теперь провинившиеся игроки гельзенкирхенского клуба будут не только платить деньги, но и работать в свободные дни в фаншопах.

«У нас действует и система штрафов свободных дней. Может случиться так, что вместо денежного штрафа футболист будет работать в фаншопе. А денежными штрафами ты вряд ли сможешь доставить проблемы игрокам», — пояснил спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель.

В минувшем сезоне «Шальке-04» в чемпионате Германии занял 10-е место.

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Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Шальке-04
Новости. Футбол
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