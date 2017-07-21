В «Барселоне» из-за Неймара приостановлены все трансферные операции

Руководство «Барселоны» приняло решение приостановить все трансферные операции до тех пор, пока не будет ясности в вопросе нападающего Неймара, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Будущее футболиста сборной Бразилии в каталонском клубе продолжает оставаться неясным. Ранее сообщалось, что он уже в шаге от перехода в «ПСЖ». И если раньше в испанском гранде не беспокоились и были уверены в том, что игрок останется, то теперь в клубе поняли, что всё намного серьёзнее.
Дальнейшие трансферные сделки непосредственно связаны с Неймаром: если игрок не покинет стан сине-гранатовых, то «Барселона» попытается приобрести полузащитника и, возможно, центрального защитника. Если же Неймар уйдёт, то тогда планы изменятся.
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