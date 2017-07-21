Хёнесс советует Заммеру меньше говорить о «Баварии»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Маттиаса Заммера, работающего ныне в качестве эксперта на Eurosport. Последний, в частности, сказал, что в «Баварии» должны понять значение такого футболиста, как Томас Мюллер, и объяснить это главному тренеру команды Карло Анчелотти. Кроме того, Заммер поставил под сомнение целесообразность того, что немецкий гранд взял на правах аренды полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.
«Я бы настоятельно рекомендовал Заммеру говорить относительно мало о „Баварии“, поскольку убеждён, что он не имеет ничего против нашего клуба. Но деньги, которые он теперь зарабатывает, предполагают провокационые вопросы насчёт „Баварии“. И он не всегда способен выпутываться из них. Ему дали бы хороший совет, если бы сказали в будущем говорить о „Баварии“ мало», — цитирует Хёнесса интернет-портал Goal.