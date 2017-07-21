Хазенхюттль: «Бавария» не является мерилом для «РБ Лейпциг»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль прокомментировал мнение некоторых специалистов о том, что в очередном сезоне главным преследователем мюнхенской «Баварии» будет дортмундская «Боруссия». По итогам минувшего сезона команда Хазенхюттля заняла в чемпионате Германии второе место, а дортмундцы в турнирной таблице были третьими.
«Мне кажется, что люди не очень верят тому, что „Лейпциг“ займёт место на верхних строчках турнирной таблицы. В „Баварии“ говорят о том, что „Боруссия“ будет их первым преследователем. Я же должен сказать, что „Бавария“ перед стартом национального первенства не является мерилом для „Лейпцига“, — цитирует Хазенхюттля интернет-портал Goal.
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